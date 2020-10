22 years of Kuch Kuch Hota Hai: Iconic dialogues from the Shah Rukh Khan, Kajol and Rani Mukerji starrer

Murtuza Iqbal







Karan Johar made his directorial debut with Kuch Kuch Hota Hai which starred Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji, and Salman Khan. It is undoubtedly one of the best romantic films made in Bollywood. From music to performances, we loved everything about the movie.

Today, Kuch Kuch Hota Hai completes 22 years of its release, so let’s look at the list of iconic dialogues from the film…

Pyar dosti hai! Agar woh meri sab se achchi dost nahin ban sakti, to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta, kyun ki dosti bina toh pyar hota hi nahin. Simple, pyar dosti hai…







Hum ek baar jeete hai, ek baar marte hai, shaadi bhi ek baar hoti hai, aur pyar ek baar hi hota hai…

Kuch kuch hota hai Rahul, tum nahi samjhoge…

Main ladkiyon ke peeche nahi bhaagta, ladkiya mere peeche bhaagti hai…

Tussi ja rahe ho? Tussi na jao…

Mera pehla pyar adhura reh gaya Rifat bi, mera pyar adhura reh gaya…

Rahul is a cheater, he is a cheater, CHEATER!

London mein rehne se, wahan padne likhne se, main apne sanskaar nahi bhuli aur ye tum mat bhulna…

Ek mard ka sar sirf teen aurton ke saamne jhukta hai, Maa ke samne, Durga Maa ke saamne, aur…