Birthday Special: Famous dialogues of Aamir Khan

By Murtuza Iqbal







Aamir Khan is undoubtedly one of the most versatile actors we have in Bollywood. He has been a part of the industry for more than three decades and has featured in many super-hit films.

Today, the actor celebrates his 56th birthday, so let’s look at the list of the famous dialogues mouthed by Aamir…

Tu jaanta nahi hai apun ko, yeh area mein apun world famous hai, world famous… (Rangeela)







Life mein teen cheezon ke peeche khabi nahi bhagna chahiye; bus, train aur chokri, ek gayi doosri aati hai… (Ishq)

Phool khilte hai, bahaaro ka samaa hota hai, aaise mausam mein hi toh pyar jawan hota hai, dil ki baaton ko hooton se nahi kehte, yeh fasaana toh nighahon se bayaan hota hai… (Sarfarosh)

Ab bhi jiska khoon na khaula, khoon nahin voh paani hai, joh desh ke kaam na aaye woh bekaar jawani hai… (Rang De Basanti)







Zindagi jeene ke do hi tarike hote hai, ek jo ho raha hai hone do, bardaasht karte jao, ya phir zimmedari uthao usse badalneki… (Rang De Basanti)

Humse door jaoge kaise, dil se hum mein bhulaoge kaise, hum woh khushboo hai joh saason mein bastein hai, khud ki saason ko rok paoge kaise… (Fanaa)







Phool hoon gulaab ka chameli ka mat samajhna, aashiq hoon aapka apni saheli ka mat samajhna… (Fanaa)

Har bachche ki apni khoobi hoti hai, apni kaabiliyat hoti hai, apni chahat hoti hai… (Taare Zameen Par)

Apne ambitions ka wajan apne bachcho ke nazuk kandhon pe daalna it’s worse than child labour… (Taare Zameen Par)

Kaun Hindu, kaun Musalman, thappa kidhar hai dikha, ye farak bhagwan nahi tum log banaya hai, aur yahi is gola ka sabse danger wrong number hai… (PK)

Bande hain hum uske, hum pe kiska zor, umeedo ke suraj, nikle chaaron aurr, iraade hai fauladi, himmati har kadam, apne haatho kismat likhne, aaj chale hain hum… (Dhoom 3)

Agar silver jeeti toh aaj nahi toh kal log tanne bhool javenge, gold jeeti toh misaal ban javegi aur misaalein di jaati hai beta, bhooli nahi jaati… (Dangal)

Tum jaise talented bache hote hai na woh sode mein is bubbles ki tarah hote hai, ek ke baad ek woh aise hi upar aate hai apne aap unhe koi nahi rok sakta… (Secret Superstar)

Insaan ko hamesha dhoke ki umeed rakhni chahiye, do hi cheezein pakki hai, dhoka aur maut, sabhi ko zindagi mein kam se kam ek baar toh naseeb hoti hi hai… (Thugs Of Hindostan)